Убийцам Дениса Тена грозит пожизненное заключение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Убийцам известного казахстанского фигуриста Дениса Тена грозит пожизненное заключение, передает корреспондент МИА «Казинформа».

Досудебное расследование по делу об убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена ведется по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК - убийство.

Согласно этой части, убийство человека наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Часть 2 статьи 99 УК РК предусматривает наказание, в том числе, за убийство из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством.

Напомним, 19 июля в результате нападения автоворов Денис Тен получил ножевые ранения, и позже скончался в больнице из-за большой кровопотери.

Сегодня был задержан один из двух подозреваемых в убийстве, который уже дал признательные показания.

ДВД Алматы распространил ориентировку на второго подозреваемого в убийстве фигуриста.