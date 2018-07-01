Убийцам Дениса Тена грозит пожизненное заключение
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Убийцам известного казахстанского фигуриста Дениса Тена грозит пожизненное заключение, передает корреспондент МИА «Казинформа».
Досудебное расследование по делу об убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена ведется по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК - убийство.
Согласно этой части, убийство человека наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.
Часть 2 статьи 99 УК РК предусматривает наказание, в том числе, за убийство из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством.
Напомним, 19 июля в результате нападения автоворов Денис Тен получил ножевые ранения, и позже скончался в больнице из-за большой кровопотери.
Сегодня был задержан один из двух подозреваемых в убийстве, который уже дал признательные показания.
ДВД Алматы распространил ориентировку на второго подозреваемого в убийстве фигуриста.
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 23 июля
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 22 июля
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 21 июля
- Таразцы скорбят о гибели Дениса Тена
- Подозреваемый в убийстве Дениса Тена доставлен в суд
- Пропавшего в горах Алматинской области мальчика ищут уже неделю
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана