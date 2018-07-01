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Убийцам Дениса Тена грозит пожизненное заключение

20 Июля 2018 12:56 3974
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Убийцам Дениса Тена грозит пожизненное заключение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Убийцам известного казахстанского фигуриста Дениса Тена грозит пожизненное заключение, передает корреспондент МИА «Казинформа».      

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Досудебное расследование по делу об убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена ведется по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК - убийство. 

Согласно этой части, убийство человека наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Часть 2 статьи 99 УК РК предусматривает наказание, в том числе, за убийство из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством.

Напомним, 19 июля в результате нападения автоворов Денис Тен получил ножевые ранения, и позже скончался в больнице из-за большой кровопотери. 

Сегодня был задержан один из двух подозреваемых в убийстве, который уже дал признательные показания. 

ДВД Алматы распространил ориентировку на второго подозреваемого в убийстве фигуриста. 

 

 

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Астана, Происшествия,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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