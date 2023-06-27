Убийство женщины-юриста в Алматы: приговор по делу отменен

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Апелляционным судом рассмотрено дело об убийстве женщины-юриста в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Апелляционной инстанцией Алматинского городского суда отменен приговор с участием присяжных заседателей, которым действия подсудимого Н. были переквалифицированы с умышленного убийства (статья 99 часть 1 УК) на убийство в состоянии сильного душевного волнения (статья 101 УК).

«Основаниями отмены приговора с участием присяжных послужило нарушение порядка выступления в прениях адвоката стороны защиты, который сослался на доказательства, ранее не исследованные судом, что повлекло возобновление судом судебного следствия в нарушение требований закона. Перед присяжными поставлены вопросы, с использованием специфических юридических терминов, таких как: убийство в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, что не допускается законом», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

По данным горсуда, стороной обвинения было представлено недопустимое доказательство в виде диска с видеозаписью, который к материалам дела не прилагался, происхождение диска ничем не подтверждалось, вещественными доказательствами такой диск не признавался.

В апелляционной инстанции запрещено предрешать вопрос о доказанности и недоказанности обвинения, достоверности или недостоверности доказательств, преимущества, одних доказательств перед другими, применении судом того или иного уголовного закона и меры назначенного наказания.

«Суд апелляционной инстанции проверяет соблюдение норм уголовного и процессуального законодательства и на этой основе проверяет законность, обоснованность и справедливость приговора с участием присяжных. Нарушение процессуальных норм послужило основанием для отмены приговора с направлением дела на новое судебное разбирательство», - отметили в горсуде.

Ранее в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесли приговор в отношении Н. - подозреваемого в убийстве женщины-юриста признали виновным в убийстве в состоянии аффекта и приговорили к 1,5 года лишения свободы.

Напомним, убийство известного юриста произошло вечером 8 октября 2022 года в Алмалинском районе Алматы. Женщину доставили в ближайшую больницу с множественными ножевыми ранениями. Она скончалась в медицинском учреждении в ночь на 12 октября. Подозреваемым по делу был признан ее бывший супруг гражданин Н.