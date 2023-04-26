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    Убийство юрисконсульта АО «АрселорМитталТемиртау» раскрыли в Карагандинской области

    26 Апреля 2023, 15:09

    ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Убийство юрисконсульта АО «АрселорМитталТемиртау» раскрыли полицейские Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «По результатам оперативно-следственных мероприятий задержаны двое жителей Шахтинска – 52-летний мужчина и 44-летняя женщина. Преступление не связано с профессиональной деятельностью потерпевшей. Вещественные доказательства изъяты. Назначены соответствующие экспертизы», - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

    Ранее сообщалось, что 23 апреля в Шахтинске при тушении пожара в квартире был обнаружен труп 53-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. По факту началось досудебное расследование по ст. 99 УК РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Происшествия Видео МВД РК
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