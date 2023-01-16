Убийство врача Юрия Шумкова: суд огласил подробности дела

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор обвиняемому в убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обвиняемого приговорили к 18 годам лишения свободы по пяти статьям: статья 99 часть 2 пункт 2, статья 291 часть 4 пункт 2, статья 115, статья 287 части 2 и 3, статья 380 часть 1 УК РК.

Как сообщили в пресс-службе городского суда, подсудимый обратился за медицинской помощью к гастроэнтерологу Юрию Шумкову, но после обследования посчитал, что у него ухудшилось здоровье и по этой причине решил убить врача. Для этого он похитил у знакомого охотничье ружье и ждал врача на автостоянке возле дома. Когда Юрий Шумков сел в машину, подсудимый Т. подошел и застрелил его, а затем сел в машину под управлением К. и угрожая расправой, заставил отвезти его в один из микрорайонов Алматы, где его заметила полиция. В ходе задержания Т. оказал сопротивление и ударил прикладом ружья по голове одного из сотрудников полиции.

В суде прокурор полностью поддержал обвинение и просил назначить Т. наказание в виде 20 лет лишения свободы. Потерпевшие И., Э. и О. поддержали позицию прокурора. Потерпевший К. просил назначить наказание по усмотрению суда, а потерпевший Д. - минимальное наказание. Подсудимый Т. вину в совершении убийства признал, утверждая, что это не связано с профессиональной деятельностью Юрия Шумкова и в хранении оружия. В остальной части обвинения просил его оправдать.

Приговором суда Т. признан виновным в совершении убийства, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, хищении и незаконном хранении оружия, угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти. Его приговорили к 18 годам лишения свободы.

«В качестве смягчающих обстоятельств суд признал частичное признание вины и наличие на иждивении двух малолетних детей. Отягчающих обстоятельств, предусмотренных законом, обвинением не вменено и судом не установлено. Приговор не вступил в законную силу», - озвучили подробности в пресс-службе городского суда.

Также суд постановил выплатить вдове и матери Юрия Шумкова моральный ущерб по 15 млн тенге, а также возместить 4,6 млн тенге расходов на погребение погибшего.

Ранее подсудимый выступил с последним словом, полностью признал свою вину и попросил прощения у родных своей жертвы. Он также заявил, что очень жалеет о случившемся.

4 апреля 2022 года в Алматы из охотничьего ружья застрелили известного гастроэнтеролога Юрия Шумкова. Подозреваемого задержали сразу же на территории Алатауского района в результате введенного в городе специального плана «Перехват».

Позже в прокуратуре озвучили подробности дела. По словам коллег доктора, конфликтов с пациентами у Юрия Шумкова не было.



