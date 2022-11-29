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    Убийство врача Юрия Шумкова: потерпевшие выступили в суде и рассказали подробности

    29 Ноября 2022, 14:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается суд над обвиняемым в убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Очередное заседание суда проходило в онлайн-режиме. Подсудимый участвовал из следственного изолятора.

    В ходе заседания в качестве потерпевших были допрошены сотрудник полка патрульной полиции департамента полиции и водитель такси.

    Командир патрульной полиции Алатауского района ДП Алматы старший лейтенант полиции Омарханов, отвечая на вопросы прокурора, заявил, что 4 апреля, в день убийства, он находился на службе. По его словам, около 09:40 часов в городе был объявлен план «Перехват».

    «Должны были задержать автомобиль, в котором находился подозреваемый в убийстве. Выставлялись экипажи, по базе «Сергек» выяснили, что эта автомашина поехала в сторону мкр. Шынырак. Мы потянули все экипажи и следовали туда, по улице Утемисова возле одного из домов машина стояла припаркованной. Я с тремя своими коллегами произвели задержание», - рассказывает страж порядка.

    Он заявил, что в момент задержания подозреваемый сидел на заднем сидении с гладкоствольным оружием.

    «Мой напарник открыл заднюю дверь с левой стороны и закричал, что он вооружен, я подошел с правой стороны, но в этот момент он начал выходить из машины спиной назад, я тогда его схватил за шею и стал вытягивать из салона, потом ко мне на подмогу подоспели мои напарники. Во время задержания я каким-то образом получил прикладом удар по голове, у меня была разбита голова, потом вывихнул палец правой руки. На него надели наручники и вызвали оперативную группу. На месте проводилось расследование. Это все произошло за считанные доли секунды. Я получил легкий вред здоровью», - говорит он.

    По словам инспектора, при задержании подозреваемый оказывал сопротивление. Кроме того, из кармана его куртки выпал кухонный нож.

    Водитель такси озвучил свою версию. Он отметил, что в тот день, в 8:00 он отвез свою жену на работу, далее начал принимать заказы по приложению. Когда он отвез клиента по улице Байкадамова и хотел припарковаться, ему сзади без разрешения присел незнакомый мужчина с ружьем и сказал заводить машину и ехать.

    «Он направил на меня оружие и сказал поехали. Я испугался и поехал по Байкадамова. Потом вышли на Аль-Фараби-Саина-Рыскулова, развернули в сторону мкр. Шанырак. Там нас задержали полицейские», - заявил он.

    Потерпевший также заметил, что подсудимый сам указывал ему, куда ехать, а по пути забрал у него телефон и звонил в поликлинику. Кроме того, он ему рассказал об убийстве врача, а потом дал 30 тысяч тенге.

    4 апреля в Алматы из охотничьего ружья был застрелен известный гастроэнтеролог Юрий Шумков. Подозреваемого задержали сразу же на территории Алатауского района в результате введенного в городе специального плана «Перехват». Позже в прокуратуре озвучили подробности дела. По словам коллег доктора, конфликтов с пациентами у Юрия Шумкова не было.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Суды Судебный процесс
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