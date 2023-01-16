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    Убийство врача Юрия Шумкова: подсудимому дали 18 лет тюрьмы

    16 Января 2023, 17:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы вынесли приговор обвиняемому в убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Суд признал виновным гражданина Т., 1987 года рождения, по нескольким статьям и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

    Кроме того, он должен выплатить семье погибшего компенсацию. Вдове и матери Юрия Шумкова - моральный ущерб по 15 млн тенге, а также он обязан возместить 4,6 млн тенге на погребение погибшего.

    Ранее подсудимый выступил с последним словом, полностью признал свою вину и попросил прощения у родных своей жертвы. Он также заявил, что очень жалеет о случившемся.

    4 апреля 2022 года в Алматы из охотничьего ружья застрелили известного гастроэнтеролога Юрия Шумкова. Подозреваемого задержали сразу же на территории Алатауского района в результате введенного в городе специального плана «Перехват».

    Позже в прокуратуре озвучили подробности дела. По словам коллег доктора, конфликтов с пациентами у Юрия Шумкова не было.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Суды Судебный процесс Криминал
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