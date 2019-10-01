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    Убийство школьника в Актюбинской области: суд вынес приговор

    1 Октября 2019, 16:45

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам, вынесен приговор по делу об убийстве школьника из города Шалкара Актюбинской области, передает корреспондент МИА Казинформ.

    Согласно материалам дела, 27 января между двумя школьниками произошел конфликт на ледовом катке в городе Шалкаре.

    15-летний Мирасбек Даулетьяров ударил в лицо 17-летнего Асылбека Сабыра, которого затем запинала группа парней. Разозлившись, А.Сабыр нанес одно ножевое ранение в область сердца обидчика и убежал с места происшествия. От ранения и большой кровопотери М.Даулетьяров умер, врачи не смогли оказать помощь.

    Как сообщили в суде свидетели друзья А.Сабыра, в руках у М.Даулетьярова был пистолет. Однако суд посчитал, что они пытаются защитить друга, к тому же есть показания, что пистолет, только игрушечный, накануне был выявлен у Мирасбека родителями и они его уничтожили.

    По приговору суда А.Сабыр был признан виновным в совершении убийства и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии для несовершеннолетних среднего режима.

    В пользу семьи погибшего подростка отцом осужденного будет возмещен материальный вред в 1,6 млн тенге и моральный вред в 3 млн тенге.

    По словам отца погибшего подростка Жумабека Оразалина, Мирасбек - один из трёх его детей. Он активно занимался спортом, мечтал стать пожарным.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Суды Судебный процесс
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