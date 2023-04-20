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    Убийство школьницы в Туркестанской области: задержан еще один подозреваемый

    20 Апреля 2023, 14:10

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОМ - В полиции рассказали новые данные по делу об убийстве школьницы, труп которой нашли 9 апреля в оросительном канале в Ордабасинском районе Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    В качестве подозреваемого задержан учащийся 11 класса. Также, установлена личность второго подозреваемого, причастного к указанному происшествию. Он арестован. Им оказался местный житель, молодой человек. Подозреваемые признались в содеянном и подробно показали, как совершали преступление. На сегодня оба молодых человека задержаны», - говорится в сообщении.

    Проводится досудебное расследование по статье «Убийство».

    Напомним, расследование находится на личном контроле руководства департамента полиции региона.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Борьба с преступностью Видео МВД РК
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