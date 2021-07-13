Убийство раскрыли по горячим следам полицейские ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Участковые инспекторы полиции Бурлинского отдела задержали ранее судимого жителя района, подозреваемого в убийстве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Возбуждено уголовное дело, следствие выясняет мотивы преступления.

«Как и большинство особо тяжких преступлений, данный инцидент произошел в ходе распития спиртных напитков. Компания мужчин распивала алкоголь на берегу реки в Бурлинском районе. Обстоятельства произошедшего еще уточняются. В ходе предварительного расследования было установлено, что 32-летний мужчина нанес 27-летнему гражданину удар ножом. Потерпевший был доставлен в медицинский пункт, где, не приходя в сознание, скончался. Труп направлен в морг на СМЭ города Уральска. Сотрудниками полиции ОП Бурлинского района по горячим следам подозреваемый был задержан. Он водворен в ИВС, – рассказал начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов.

По факту начато досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК «Убийство».