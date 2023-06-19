Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали убийство гражданки Ж. Толеген в Грузии, передает МИА «Казинформ».

«24 мая в посольство Казахстана в Тбилиси поступила информация от правоохранительных органов города Телави об убийстве гражданки РК. Подозреваемое лицо задержано, ведется расследование. В интересах следствия детали убийства и данные подозреваемого не разглашаются.

Наша гражданка находилась в Грузии в частной поездке, к профессиональной деятельности не имеет отношения. Тело погибшей гражданки доставлено на Родину и ее похоронили 2 июня», - сообщили в ведомстве.

Консул Казахстана в Грузии находится на постоянной связи с местными правоохранительными органами и держит данный вопрос на контроле.