Убийство Дарьи Махартовой: двух полицейских судят в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ- В Костанайском районном суде начали рассматривать уголовное дело в отношении двух полицейских отделения патрульной полиции ОВД Костанайского района Алмата Ермаканова и Руслана Рыжеволова, которые обвиняются в ненадлежащем исполнении своих функциональных обязанностей, что повлекло смерть 18-летней Дарьи Махартовой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в материалах дела, 20 июля 2018 года полицейские, имея достоверную информацию и точные координаты о месте совершаемого преступления, имея реальную возможность к его предотвращению, проявляя преступную небрежность, ограничились визуальным осмотром участка трассы из салона служебной автомашины марки «SsangYong», не выходя из неё, после чего покинули место происшествия. В итоге, по результатам выезда одним из полицейских составлен рапорт, что поступившее сообщение не нашло своего подтверждения, и 21 июля 2018 года материал был списан в номенклатурное дело.

В результате ненадлежащего исполнения своих функциональных обязанностей полицейскими не обеспечен осмотр и прочёсывание указанной очевидцами местности, проигнорированы указания помощника оперативного дежурного Костанайского РОВД о тщательной проверке местности на предмет установления предполагаемого преступника, что повлекло по неосторожности тяжкие последствия в виде насильственной смерти Дарьи Махартовой.

Защита подсудимых по делу Даши Махартовой ходатайствовала о заключении процессуального соглашения о признании вины. Дело отложили до среды, 3 октября.

Напомним, 18-летняя Дарья Махартова 20 июля вечером вышла на пробежку и с тех пор не выходила на связь. К поиску были подключены волонтеры Костаная. Чуть позже 18-летнюю жительницу Затобольска нашли мертвой в лесопосадках близ Костаная.

Полицейскими было начато досудебное расследование по статье «Убийство». Полиция распространила фоторобот подозреваемого. Также стало известно о том, что не отреагировавших должным образом на вызов в день смерти 18-летней Дарьи Махартовой двух полицейских Костаная арестовали. Позже задержали первого подозреваемого в убийстве, а затем второго.