Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Убийство Аяжан Едиловой: суд пройдет без участия присяжных

    29 Октября 2021, 17:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Назначена дата главного судебного разбирательства по делу о жестоком убийстве 19-летней Аяжан Едиловой. Подсудимый отказался от права рассмотрения дела с участием присяжных, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу алматинского городского суда.

    «Предварительное слушание по данному делу закончилось. Главное судебное разбирательство назначено на 9 ноября. Процесс будет проходить в закрытом режиме. На предварительном слушании подсудимый отказался от права рассмотрения дела с участием присяжных. В соответствии с требованием закона, дело будет рассматриваться единолично судьей», - сообщили в пресс-службе алматинского городского суда.

    Ранее сообщалось, что дело о жестоком убийстве Аяжан Едиловой поступило в суд.

    Напомним, 20 марта 2021 года в полицию поступило заявление по факту исчезновения 19-летней Аяжан Едиловой. Позже в департаменте полиции сообщили, что девушка была убита. Подозреваемым оказался 28-летний житель Туркестанской области. Его задержали в квартире. При виде сотрудников полиции, подозреваемый пытался покончить жизнь самоубийством, но ему помешали.

    Из показаний подозреваемого достоверно установлено, что убийство он совершил в ночь с 19 по 20 марта. С целью сокрытия своих преступных следов, он расчленил тело девушки. Успел некоторые части тела вывезти за пределы Алатауского района и спрятал их в мусорных баках. Эти останки также были обнаружены.

    Аяжан училась в Академии дизайна и моды «Сымбат» на 4 курсе, уже имела свои авторские коллекции и интернет-магазин, где продавала свои изделия, кроме этого работала в салоне красоты. В тот день она вышла с работы, но не вернулась в общежитие. Тревогу забил ее парень и подруги, а затем уже под утро нашли родственников и сообщили им.

    По данным полиции, Аяжан Едилова с подозреваемым познакомилась в соцсетях 16 марта. Они встретились 19 марта в квартире подозреваемого. Между ними произошла ссора, в результате которой была убита Аяжан.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью Судебный процесс Криминал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта