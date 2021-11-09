Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Началось главное судебное разбирательство по делу о жестоком убийстве 19-летней Аяжан Едиловой. Оно проходит в закрытом режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе алматинского городского суда сообщили, что дело рассматривает судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Еркин Майшинов.

Ранее подсудимый отказался от права рассмотрения дела с участием присяжных. Дело будет рассматриваться единолично судьей.

Дело о жестоком убийстве Аяжан Едиловой поступило в суд в октябре.

«Данное дело будет проходить в закрытом режиме, поскольку касается половой неприкосновенности», - сообщали тогда в горсуде.

Напомним , 20 марта 2021 года в полицию поступило заявление по факту исчезновения 19-летней Аяжан Едиловой. Позже в департаменте полиции сообщили, что девушка была убита. Подозреваемым оказался 28-летний житель Туркестанской области. Его задержали в квартире. При виде сотрудников полиции, подозреваемый пытался покончить жизнь самоубийством, но ему помещали.

Из показании подозреваемого достоверно установлено, что убийство он совершил в ночь с 19 по 20 марта. С целью сокрытия своих преступных следов, он расчленил тело девушки. Успел некоторые части тела вывести за пределы Алатауского района и спрятал их в мусорных баках. Эти останки также были обнаружены.

Аяжан училась в Академии дизайна и моды «Сымбат» на 4 курсе, уже имела свои авторские коллекции и интернет-магазин, где продавала свои изделия. Кроме этого, она работала в салоне красоты. В тот день она вышла с работы, но не вернулась в общежитие. Тревогу забил ее парень и подруги, а затем уже под утро нашли родственников и сообщили им.

По данным полиции, Аяжан Едилова с подозреваемым познакомилась в соцсетях 16 марта. Они 19 марта встретились в квартире подозреваемого. Между ними произошла ссора, в результате которой была убита Аяжан.