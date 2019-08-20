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    Убийство алматинки Анастасии Галеевой: прокурор зачитал обвинительный акт

    20 Августа 2019, 12:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области состоялось главное судебное разбирательство над подозреваемыми в убийстве алматинки Анастасии Галеевой, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.

    Дело рассматривает судья Карасайского районного суда МухидинТохтахунов.

    Подозреваемые двое мужчин 27-летний Евгений Степанов и25-летний Асхат Баржаксин обвиняются в убийстве и укрывательстве преступления.Оба являются алматинцами.

    27-летний Евгений Степанов - уроженец Алматы. Проживает водном из поселков Илийского района. В 2011 году был осужден на 1,5 годаограничения свободы за угон автомобиля.

    Другой подозреваемый - 25-летний Асхат Баржаксин родился вАлматы. Живет в поселке в Карасайском районе. Ранее не был судим.

    В ходе судебного процесса прокурор Марат Касымов зачиталподробности дела.

    «9 февраля примерно в 19:00 часов состоявший в дружескихотношениях Степанов и Баржаксин на автомобиле последнего выехали и направилисьв дом Степанова - в ЖК «Жана Куат». По прибытию домой примерно в 22:00 с женойСтепанова - Романовой и Галеевой начали пить пиво. Примерно в час ночи уже 10февраля вышеуказанные лица в ванной комнате дома по инициативе Степановасовместно начали употреблять неустановленное вещество путём курения. Через некотороевремя Романова и Баржаксин пройдя в другую комнату уснули», - сообщил прокурор.

    По данным прокурора, Степанов и Галеева продолжалиупотреблять вещество, но позже поссорились.

    Степанов начал душить Галееву, а затем ударил ее в челюсть.От удушения Галеева скончалась на месте. Степанов решил избавиться от тела. Сдругом он загрузил тело в багажник автомашины, а позже скинул тело в водоканал. Оба подсудимых несогласны с предъявленными им обвинениями.

    Ранее сообщалось о начале главного судебного разбирательствапо этому делу. Тогда процесс был перенесен на некоторое время.

    Напомним, 22-летняя Анастасия Галеева пропала 9 февраляэтого года в Талгарском районе. Как рассказали родные, вечером того дня онаотправилась сделать себе «дреды» к подруге, проживающей в коттеджном городкеЖана Куат в том же районе. Анастасия вышла из дома подруги почти в полночь - в23.30 и с этого момента пропала.

    Расследованием по делу пропажи девушки занялась полицияАлматинской области. К ее розыску подключили кинологов и служебных собак. Такжепомогали волонтеры.

    Тело девушки было найдено 10 апреля в канале в Илийскомрайоне близ села Междуречинск.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Борьба с преступностью Судебный процесс
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