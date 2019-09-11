Убийство алматинки Анастасии Галеевой: подозреваемых осудили на 12 и 4 лет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области вынесли приговор в отношении двух подозреваемых в убийстве алматинки Анастасии Галеевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подсудимыми являются 27-летний Евгений Степанов - житель одного из поселков Илийского района, раннее осуждённый на 1,5 года за угон автомобиля и 25-летний Асхат Баржаксин - житель Карасайского района. Ранее не был судим. Они обвиняются в убийстве и укрывательстве преступления.

Решением суда, Евгений Степанов был осуждён на 12 лет по статье 99 части 1 УК РК. Он будет отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности. Асхата Баржаксина на 4 лет по статье 432 УК РК. Он будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности. «Я даже представить не мог, что окажусь в такой ситуации. Я прекрасно понимаю, что Анастасию уже не вернуть и искренне сожалею, что так все произошло. От всего сердце ещё раз прошу прошения у родителей и родственников. Как я говорил ранее, я готов возместить материальный ущерб. Я и только я ответственный в этой ситуации. За время, проведённом под стражей, я многое осознал, пересмотрел все жизненные ценности. Прошу суд назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы, чтобы достойно выполнить свои обязательства перед потерпевшей стороной», - выступил с последним словом перед оглашением приговора Асхат Баржаксин. Отметим, государственный обвинитель Марат Касымов в ходе судебного заседания ранее попросил 15 и 6 лет лишения свободы обвиняемым. Прокурор ранее сообщал, что в день убийства, 10 февраля Анастасия Галеева и ее друзья Евгений Степанов, его жена Маргарита Романова и Асхат Баржаксин выпивали спиртное и начали употреблять неустановленное вещество путём курения в ванной комнате дома подсудимого Евгения Степанова. Далее, оставшись наедине, Степанов и Галеева продолжали употреблять вещество, но позже они поссорились. Степанов тогда начал душить Галееву и нанес ей несколько ударов в челюсть. В итоге Анастасия умерла от механической асфиксии. Степанов решил избавиться от тела. С другом он загрузил тело в багажник автомашины, а позже скинул тело в водоканал. Оба подсудимых не были согласны с предъявленными им обвинениями. Такую версию после лабораторной экспертизы ранее озвучил и эксперт Тахир Халимназаров. По версии свидетеля Маргариты Романовой, в ту ночь они вчетвером курили также марихуану. Позже Анастасия начала себя чувствовать неважно и ее охватила судорога. Она хотела встать с унитаза, но, споткнувшись, челюстью ударилась об раковину. Далее у неё началась одышка. Тогда Степанов начал ей помогать, но спасти ее им не удалось. Напомним, 22-летняя Анастасия Галеева пропала 9 февраля этого года в Талгарском районе. Как рассказали родные, вечером того дня она отправилась сделать себе «дреды» к подруге, проживающей в коттеджном городке Жана Куат в том же районе. Анастасия вышла из дома подруги почти в полночь - в 23.30 и после пропала. Расследованием по делу пропажи девушки занималась полиция Алматинской области. К розыску девушки подключили кинологов и служебных собак. Также помогали волонтеры. Позже, тело девушки было найдено 10 апреля в канале в Илийском районе близ села Междуречинск.