Убийство алматинки Анастасии Галеевой: озвучена версия свидетеля

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свидетель по делу об убийстве Анастасии Галеевой Маргарита Романова рассказала в суде о смерти своей подруги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматинской области состоялось главное судебноеразбирательство над двумя подозреваемыми в убийстве алматинки АнастасииГалеевой.

Как рассказала в суде жена подсудимого Евгения СтепановаМаргарита Романова, с Анастасией они были знакомы с осени прошлого года и впоследнее время стали часто видеться.

«Она была часто у меня. 9 февраля днем я весь деньнаходилась одна со своим ребенком. В районе 6 часов вечера я встретилаАнастасию. Она потом занималась своими делами. Сидела с телефоном. Она приехаласделать мне «дреды». Это была ее идея. Она настояла, и я была не против. Онахотела учиться», - рассказала Маргарита.

По ее словам, она в этот день была в депрессивномсостоянии.

«Ей не хватало общения с отцом. Она мне сказала, чтоочень скучает по отцу. У нее в тот период была ссора с ее хорошей подругой,которая она жила 1,5 года вместе в съемной квартире и из-за своего молодогочеловека», - продолжила свидетельница.

Добавим, что в зале суда отец Анастасии рассказал, чтоона жила отдельно в съёмной квартире.

Судя по сказанному Маргаритой Романовой, после того, какее муж с другом приехали к ним домой в 21:30, они начали ужинать,разговаривать. Позже Евгений и Асхат начали распивать спиртное, а спустянекоторое время они вчетвером приступили к употреблению неустановленного вещества путёмкурения в ванной комнате дома. Они также курили марихуану.

«Помню, как после этого Анастасия взялась за сердце, таккак у нее участилось сердцебиение. Я заметила, что с ней не все в порядке. Унее были выпученные глаза, было судорожное движение, не подпускала никого.Затем у неё началась вспышка агрессии. В один момент она хотела встать, сделаларезкое движение, споткнулась и челюстью ударилась об раковину. Мой муж начал ееприводить в чувство. Пару минут спустя у нее началась одышка. Слышен был хрип ичувствовалось как ей не хватает воздуха. Далее мой муж принялся ее откачивать ипридерживал язык какими-то предметами, деревянной ложкой, ключом, но онаприкусила себе язык и у нее выпал зуб. После всего она скончалась», -рассказала Маргарита.

Она также отметила, что после случившегося ее мужпредложил избавиться от тела.

«Мой муж сам упаковал тело. Мы собрали все ее вещи ивыкинули. Они с Асхатом Баржаксиным дальше унесли тело. Я думала, что телозакопают. Но они рассказали, что тело выбросили в канал. Они потом уснули и наутро ушли на работу. Затем Асхат у нас не появлялся», - сказала Маргарита.

Маргарита также заявила, что подсудимый Асхат и Анастасиябыли в отношениях больше месяца.

Кроме того, свидетельница уверяла, что никто изприсутствующих в тот вечер не оставались наедине. Все время они находилисьвместе.

Однако, согласно расследованиюдела, в тот вечер Евгений Степанов и Анастасия Галеева были наедине вванной комнате, где и произошло ссора, приведшая к смертельному исходу. В этотмомент Маргарита Романова и друг Степанова Асхат Баржаксин спали.

Добавим, что в зале суда отец Анастасии рассказал, чтоона жила отдельно в съёмной квартире.

Напомним, 22-летняя Анастасия Галеева пропала 9 февраляэтого года в Талгарском районе. Как рассказали родные, вечером того дня онаотправилась сделать себе «дреды» к подруге, проживающей в коттеджном городкеЖана Куат в том же районе. Анастасия вышла из дома подруги почти в полночь - в23:30 и с этого момента пропала.

Расследованиемпо делу пропажи девушки занялась полиция Алматинской области. К ее розыскуподключили кинологов и служебных собак. Также помогали волонтеры.

Тело девушки былонайдено 10 апреля в канале в Илийском районе близ села Междуречинск.