Убийство алматинки Анастасии Галеевой: главное судебное разбирательство началось в Каскелене

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области началось главное судебное разбирательство над подозреваемыми в убийстве алматинки Анастасии Галеевой, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.
Дело рассматривает судья Карасайского районного суда МухидинТохтахунов.
Подозреваемые - 27-летний Евгений Степанов и 25-летний АсхатБаржаксин - обвиняются в убийстве и укрывательстве преступления. Они обаявляются алматинцами.
Ранее в полиции отметили, что во время следствия знакомыедевушки, признавшиеся, что сбросили ее тело в водоканал, находятся подподпиской о невыезде.
Напомним, 22-летняя Анастасия Галеева пропала 9 февраляэтого года в Талгарском районе. Как рассказали родные, вечером того дня онаотправилась сделать себе «дреды» к подруге, проживающей в коттеджном городкеЖана Куат в том же районе. Анастасия вышла из дома подруги почти в 23.30 ипосле пропала.
Расследованием по делу пропажи девушки занялась полицияАлматинской области. К ее розыску подключиликинологов и служебных собак. Также помогали волонтеры.
Позже тело девушки было найдено10 апреля в канале в Илийском районе близ села Междуречинск.