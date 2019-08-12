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    Убийство алматинки Анастасии Галеевой: главное судебное разбирательство началось в Каскелене

    12 Августа 2019, 12:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области началось главное судебное разбирательство над подозреваемыми в убийстве алматинки Анастасии Галеевой, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.

    Дело рассматривает судья Карасайского районного суда МухидинТохтахунов.

    Подозреваемые - 27-летний Евгений Степанов и 25-летний АсхатБаржаксин - обвиняются в убийстве и укрывательстве преступления. Они обаявляются алматинцами.

    Ранее в полиции отметили, что во время следствия знакомыедевушки, признавшиеся, что сбросили ее тело в водоканал, находятся подподпиской о невыезде.

    Напомним, 22-летняя Анастасия Галеева пропала 9 февраляэтого года в Талгарском районе. Как рассказали родные, вечером того дня онаотправилась сделать себе «дреды» к подруге, проживающей в коттеджном городкеЖана Куат в том же районе. Анастасия вышла из дома подруги почти в 23.30 ипосле пропала.

    Расследованием по делу пропажи девушки занялась полицияАлматинской области. К ее розыску подключиликинологов и служебных собак. Также помогали волонтеры.

    Позже тело девушки было найдено10 апреля в канале в Илийском районе близ села Междуречинск.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Алматинская область Происшествия Судебный процесс
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