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    Убийство 4-летнего ребенка в Актобе: Артура Ахунова приговорили к пожизненному заключению

    1 Августа 2023, 16:54

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор по делу об убийстве 4-летнего ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Как известно, погибший Данил Ахунов был одним из тройняшек (два мальчика и девочка). В 2021 году мать была лишена родительских прав, и дети находились в доме ребенка «Умит». 9 февраля 2022 года подсудимый Артур Ахунов обратился в суд о том, что он биологический отец детей и хочет их себе забрать. Решением суда и решением опекунского совета в ноябре 2022 года детей передали отцу. Однако 23 декабря 2022 года Данил Ахунов умер насильственной смертью. Смерть наступила от кровоизлияния в мозг, открытой черепно-мозговой травмы. Его тело было закопано и более 2 суток находилось в земле.

    Приговором суда А.Ахунова признали виновным по статье 99 части 3 УК РК – убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, и приговорили к пожизнному лишению свободы, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с педагогическими должностями и работой с несовершеннолетними. Отбывать наказание назначено в учреждении особой безопасности.

    «Установлено, что 23 декабря 2022 года Артур Ахунов, находясь с Данилом, из-за капризного поведения сына стал вести себя агрессивно, не управлял эмоциями и с целью убийства нанес ряд ударов в область головы, лица, живота, от которых ребенок упал, умер в результате кровоизлияния, перелома височной кости. Далее Ахунов захоронил труп на пустыре. Прокурор просил пожизненное наказание, суд согласился», - сказал судья Бактыгалиев.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Суды Судебный процесс МВД РК Актобе Дети полиция
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