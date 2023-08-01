Убийство 4-летнего мальчика в Актобе: подсудимый сказал последнее слово

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе продолжается рассмотрение дела по обвинению в убийстве 4-летнего мальчика его биологическим отцом. Сегодня обвиняемый сказал свое последнее слово, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, Данил Ахунов был одним из тройняшек (два мальчика и девочка). В 2021 году мать была лишена родительских прав, и дети под фамилией Балабековы находились в доме ребенка «Умит». 9 февраля 2022 года подсудимый Артур Ахунов обратился в суд о том, что он биологический отец детей и хочет их себе забрать. Решением суда и решением опекунского совета в ноябре 2022 года детей передали отцу и они поменяли фамилию.

23 декабря 2022 года Данил Ахунов умер насильственной смертью. Смерть наступила от кровоизлияния в мозг, открытой черепно-мозговой травмы. Его тело было закопано и более 2 суток находилось в земле.

А.Ахунова обвиняют по статье 99 части 3 УК РК – убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии.

Сегодня в своем последнем слово он рассказал о том, что мать детей принимала наркотики и шантажировала его, требуя денег.

«Причиной нашего расставания с матерью детей было то, что она принимала наркотики, я не смог это терпеть. Она шантажировала меня, требовала денег, угрожала, что заберет детей и отдаст их в дом ребенка. После нашего расставания ее лишили родительских прав», - сказал Ахунов.

Он также рассказал, как собирал документы почти год, чтобы его признали биологическим отцом и отдали официально ему детей из дома малютки, где они прожили почти 2 года.

Он также сообщил, почему съехал от матери и стал жить один с детьми.

«Старший сын избил второго - Данила, мы поругались с мамой. Я снял квартиру, где произошел несчастный случай с Данилом», - говорит он.

По словам Ахунова, на него во время следствия оказывалось давление.

«Следствие по уголовному делу велось с грубейшими нарушениями, я обращался в прокуратуру по этому поводу. На меня и мать оказывалось моральное давление. Во время следствия мать оговорила себя. Прошу признать меня невиновным», - сказал Ахунов.

Сегодня в 15:00 часов местного времени состоится оглашение приговора по данному делу.