Убийство 18-летней костанайки: проявивших халатность полицейских осудили

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайском районном суде сегодня огласили приговор двум экс-полицейским отделения патрульной полиции ОВД Костанайского района Алмату Ермаканову и Руслану Рыжеволову, которые обвинялись в ненадлежащем исполнении своих функциональных обязанностей, что повлекло смерть 18-летней Дарьи Махартовой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Признать Алмата Ермаканова и Руслана Рыжеволова виновными в совершении уголовного правонарушения по ст. 342 ч.2 и назначить им наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы учреждении УИС минимальной безопасности с лишением права занимать должности на государственной и правоохранительной службе сроком на 3 года», - зачитал приговор судья.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства - признание вины, наличие малолетних детей. К отягчающим обстоятельствам отнесли нарушение ими принятой присяги и смерть молодой девушки.

Напомним, 18-летняя Дарья Махартова 20 июля вечером вышла на пробежку и с тех пор не выходила на связь. К поиску были подключены волонтеры Костаная. Чуть позже девушку нашли мертвой в лесопосадках близ города. Было начато досудебное расследование по статье «Убийство». Полиция распространила фоторобот подозреваемого. Также стало известно о том, что не отреагировавших должным образом на вызов в день смерти Дарьи двух костанайских полицейских арестовали. Позже задержали первого подозреваемого в убийстве , а затем второго.

Первое заседание суда по уголовному делу над полицейскими прошло 1 октября. Тогда защита подсудимых по делу Махартовой ходатайствовала о заключении процессуального соглашения о признании вины.