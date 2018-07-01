Убийство 18-летней костанайки: полицейские задержали подозреваемого

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанае задержан 26-летний подозреваемый в убийстве 18-летней Дарьи Махартовой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

«В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками ДВД Костанайской области задержан 26-летний подозреваемый в убийстве 18-летней девушки Д. Махартовой, жительницы поселка Затобольск. Вина подозреваемого доказывается совокупностью добытых по уголовному делу доказательств, в том числе назначенными экспертизами»,- сообщили в ДВД.

В настоящее время подозреваемый арестован. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, 18-летняя Дарья Махартова 20 июля вечером вышла на пробежку и с тех пор не выходила на связь. К поиску были подключены волонтеры Костаная и неравнодушные люди. Чуть позже 18-летнюю жительницу Затобольска нашли мертвой в лесопосадках близ Костаная.



Полицейскими начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Позже полиция распространила фоторобот подозреваемого. Также стало известно о том, что не отреагировавших должным образом на вызов в день смерти 18-летней Дарьи Махартовой двух полицейских Костаная арестовали.