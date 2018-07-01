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Убийство 18-летней костанайки: полицеские задержали подозреваемого

30 Июля 2018 08:56 181
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Убийство 18-летней костанайки: полицеские задержали подозреваемого

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанае задержан 26-летний подозревамый в убийстве 18-летней Дарьи Махартовой, передаёт корреспондент МИА «Казирформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

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«В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками ДВД Костанайской области задержан 26-летний подозреваемый в убийстве 18-летней девушки Д. Махартовой, жительницы поселка Затобольск. Вина подозреваемого доказывается совокупностью добытых по уголовному делу доказательств, в том числе назначенными экспертизами»,- сообщили в ДВД.

В настоящее время подозреваемый арестован. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, 18-летняя Дарья Махартова 20 июля вечером вышла на пробежку и с тех пор не выходила на связь. К поиску были подключены волонтеры Костаная и неравнодушные люди. Чуть позже 18-летнюю жительницу Затобольска нашли мертвой в лесопосадках близ Костаная.

Полицейскими начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Позже полиция распространила фоторобот подозреваемого. Также стало известно о том, что не отреагировавших должным образом на вызов в день смерти 18-летней Дарьи Махартовой двух полицейских Костаная арестовали.

 

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Ключевые слова: МВД РК, Костанайская область,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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