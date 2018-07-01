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Убийство 18-летней костанайки: двух полицейских арестовали за халатность

24 Июля 2018 17:23 418
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Убийство 18-летней костанайки: двух полицейских арестовали за халатность

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Не отреагировавших должным образом на вызов в день смерти 18-летней Дарьи Махартовой двух полицейских Костаная арестовали. Данный факт подтвердили и прокомментировали в ДВД Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как пояснили в департаменте, двое полицейских - старшина и старший сержант полиции МПС - задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

«20 июля в 22 часа 16 минут от оператора «102» ЦОУ УВД города Костаная полицейские получили сообщение о том, что на трассе Костанай-Затобольск неустановленный мужчина применяет насилие в отношении женщины. Приехав на место происшествия, они не осмотрели тщательно близлежащие к дороге лесопосадки, где в это время находилось тело потерпевшей, - прокомментировали в ДВД. - Таким образом, управление собственной безопасности ДВД в действиях сотрудников полиции усматривает преступную халатность, выразившуюся в ненадлежащем выполнении своих служебных обязанностей».

Следователем управления собственной безопасности ДВД вынесено ходатайство об аресте полицейских, которое поддержано судом.

В отношении полицейских в настоящее проводится досудебное расследование по статье 371 УК РК «Халатность».

Напомним, 18-летняя Дарья Махартова 20 июля вечером вышла на пробежку и с тех пор не выходила на связь. К поиску были подключены волонтеры Костаная и неравнодушные люди. Чуть позже 18-летнюю жительницу Затобольска нашли мертвой в лесопосадках близ Костаная. Полицейскими начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Позже полиция распространила фоторобот  подозреваемого. 

 

 

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Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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