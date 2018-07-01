Убийство 18-летней девушки: полиция просит помощи костанайцев

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Обращение к жителям Костаная распространила пресс-служба ДВД Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Просим водителей, проезжавших 20 июля в период с 22:00 до 23:00 по трассе Костанай-Затобольск, предоставить запись с видеорегистраторов автомобилей в полицию. Также всем кому что-либо известно о совершенном преступлении, убийстве 18-летней девушки, необходимо сообщить по телефонам: 102, 52-60-21, 52-60-22, 52-60-54», - отмечается в сообщении ДВД.

Напомним, 18-летняя Дарья Махартова 20 июля вечером вышла на пробежку и с тех пор не выходила на связь. К поиску были подключены волонтеры Костаная и неравнодушные люди. Чуть позже 18-летнюю жительницу Затобольска нашли мертвой в лесопосадках близ Костаная. Полицейскими начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.