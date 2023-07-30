Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Убийств и грабежей стало меньше в СКО

    30 Июля 2023, 07:32

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области наблюдается снижение преступности на 20% по всем видам уголовных правонарушений. Исключение – особо тяжкие преступления, число которых осталось на уровне первого полугодия прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге начальник департамента по правовой статистике и специальным учетам Шокан Кулданов сообщил, что умышленных убийств стало меньше на 46%, грабежей - на 21%, краж – почти на 25%, мошенничеств - на 13%. В общественных местах преступность снизилась почти на 10%, на улицах – на 3%.

    «Тенденция к снижению длится на протяжении этого года и зафиксирована во всех районах, кроме Тайыншинского. На портале Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК gis.kgp.kz в свободном доступе для всех пользователей интернета есть Карта уголовных правонарушений. Сведения отображаются сразу после регистрации сотрудниками полиции в информационной системе «Единый реестр досудебных расследований». Имеется возможность более детального изучения сведений по месту совершения, времени или видам преступлений. Отдельно выделен раздел статистики, где отражена динамика преступности региона», - проинформировал Ш.Кулданов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астанчанка убила мужчину, протащив на двери машины: суд оправдал ее
    Мать погибшей в Алматы девочки обратилась к Президенту
    Сильный ветер и грозы снова прогнозируют в СКО
    Кровлю четырех многоэтажек сорвал сильный ветер в райцентре СКО
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 Казахстан обошел страны СНГ в рейтинге по стоимости жизни
    5 На что могут снять свои пенсионные накопления казахстанцы в 2023 году