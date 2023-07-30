Убийств и грабежей стало меньше в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области наблюдается снижение преступности на 20% по всем видам уголовных правонарушений. Исключение – особо тяжкие преступления, число которых осталось на уровне первого полугодия прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».



На брифинге начальник департамента по правовой статистике и специальным учетам Шокан Кулданов сообщил, что умышленных убийств стало меньше на 46%, грабежей - на 21%, краж – почти на 25%, мошенничеств - на 13%. В общественных местах преступность снизилась почти на 10%, на улицах – на 3%.

«Тенденция к снижению длится на протяжении этого года и зафиксирована во всех районах, кроме Тайыншинского. На портале Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК gis.kgp.kz в свободном доступе для всех пользователей интернета есть Карта уголовных правонарушений. Сведения отображаются сразу после регистрации сотрудниками полиции в информационной системе «Единый реестр досудебных расследований». Имеется возможность более детального изучения сведений по месту совершения, времени или видам преступлений. Отдельно выделен раздел статистики, где отражена динамика преступности региона», - проинформировал Ш.Кулданов.