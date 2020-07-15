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    Убийцу жены и двух дочерей в ЗКО могут приговорить к пожизненному заключению

    15 Июля 2020, 10:25

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – В суд передано дело по факту тройного убийства, совершенного в селе Актау Таскалинского района Западно-Казахстанской области. Обвиняемый сжег свою жену и детей, ему может грозить пожизненное лишение свободы, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента полиции ЗКО, преступление, вызвавшее широкий общественный резонанс, произошло в ночь на 9 апреля 2020 года. Приблизительно в 00.30 часов гр. К убил свою жену и двух дочерей. С целью сокрытия ужасного преступления он поджег дом и скрылся.

    По данному факту 09.04.2020 года было возбуждено уголовное дело по ст. 99 ч. 2 п1, ч.3 УК РК (убийство двух и более человек), (убийство малолетнего лица), а также ст. 202 ч. 2 УК РК (уничтожение чужого имущества путем поджога). Подозреваемый был задержан и арестован в тот же день.

    «В ходе расследования были проведены судебно-медицинская, пожарно-техническая, судебно-наркологическая, судебно-психиатрическая экспертизы, допросы с участием соответствующих экспертов-специалистов, собраны показания свидетелей жителей села Актау. В результате полного, объективного расследования вина гр. К в совершении данного преступления была полностью доказана. В настоящее время уголовное дело окончено и передано в суд. Мера наказания будет определена судом, преступление отнесено к категории особо тяжких, по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса РК обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы», – сообщил заместитель начальника департамента полиции ЗКО Асхат Темиржанов.

    Автор:

    Аида Галиева

    Западно-Казахстанская область Судебный процесс
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