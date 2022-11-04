Убийцу пожилой пары осудили на 20 лет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесли приговор в отношении трех человек за убийство пожилой пары, за недонесение о преступлении и злоупотребление служебными полномочиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судом установлено, что подсудимый стал искать лиц, страдающих алкоголизмом или одиноко проживающих престарелых людей для оказания опеки над ними, после чего иметь возможность завладеть их имуществом.

«С целью найти таких людей он обратился к У., который пообещал найти сведения о таких гражданах. Последний попросил знакомого сотрудника полиции предоставить сведения о вышеуказанной категории граждан. Сотрудник полиции, злоупотребляя должностными полномочиями, передал такие данные», - сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам (СМУС) города Алматы.

По данным СМУС, подсудимый пришел в квартиру престарелых и попытался наладить контакт с женщиной, начав диалог по поводу опеки. Однако она, восприняв его визит как угрозу, стала звать на помощь, на что преступник, опасаясь появления третьих лиц, задушил ее. После этого он, увидев лежащего в постели мужчину, который в силу возраста и болезни был в беспомощном состоянии, задушил и его. Далее, ничего не похитив, скрылся с места преступления.

Судом установил, что подсудимый, направляясь в квартиру потерпевших, изначально не имел умысла на их убийство, все действия совершил стихийно. Помогавшие ему найти пожилых людей предполагали, что он будет переоформлять их имущество в законном порядке.

Суд признал подсудимого виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Подсудимый У. признан виновным в недонесении о преступлении и ему назначено 4 года лишения свободы.

Полицейский признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и ему назначено 5 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.



