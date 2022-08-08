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    • Убийцу из России задержали сотрудники Интерпола в РК

    8 Августа 2022 12:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Убийцу задержали сотрудники Национального центрального бюро Интерпола в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальное центральное бюро Интерпола в РК при взаимодействии с коллегами из немецкого города Херфорд и с департаментом полиции Западно-Казахстанской области задержало 29-летнего гражданина России. В 2017 году он нанес своему соотечественнику ножевое ранение в районе автостоянки в Уральске. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался», - сказала представитель МВД РК Шугыла Турлыбек на брифинге в министерстве.

    Преступник скрывался за границей. В настоящее время его арестовали, решается вопрос о его экстрадиции.

    Ранее сообщалось о том, что за неделю в Казахстане совершено 3397 преступлений, 1986 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 7 убийств, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, 1 разбой, 34 грабежа и 539 краж чужого имущества.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Борьба с преступностью #МВД РК #Криминал
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