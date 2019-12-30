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    Убийце женщины и ее 3-летней дочери изменили меру наказания в СКО

    30 Декабря 2019, 19:20

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанский областной суд по инициативе прокуратуры пересмотрел приговор в отношении Игоря Дементьева, признанного виновным в убийстве женщины и ее 3-летней дочери, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы надзорного органа, прокуратура области посчитала назначенную меру наказания – 21 год лишения свободы - не соответствующей принципу неотвратимости наказания и оспорила судебный акт в этой части.

    «Апелляционная инстанция, полностью изучив обстоятельства дела и личность Дементьева, согласилась с доводами прокуратуры, назначив ему пожизненное лишение свободы. Тем самым областной суд подтвердил своим решением качественное поддержание государственного обвинения и отправления правосудия в области», - отметили в пресс-службе.

    Напомним, убийство, потрясшее всю область, произошло в августе этого года. 39-летнюю женщину и ее маленькую дочь Дементьев убивал с особой жестокостью – поленом и ножом.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Суды Судебный процесс
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