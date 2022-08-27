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    Убивший 77 человек террорист Брейвик объявил о новом иске против государства

    27 Августа 2022 13:40

    ОСЛО. КАЗИНФОРМ – Террорист Брейвик, расстрелявший 77 человек и отбывающий уже десять лет в одиночной тюремной камере, готовит иск против государства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Aftenposten.

    В 2012 году Андерс Беринг Брейвик был осужден за теракты в Норвегии, в результате которых погибло 77 человек и сотни получили ранения. Он был приговорен к 21 году лишения свободы.

    Представители 43-летнего Брейвика в четверг обратились в суд для смягчения приговора и отмены режима изоляции осужденного.

    По мнению норвежского террориста, его длительная изоляция противоречит статье 3 Европейской конвенции по правам человека, согласно которой никто не должен подвергаться «пыткам», «бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию». Кроме того, он утверждает, что ограничения на контакты с внешним миром подразумевают нарушение статьи 8, что каждый человек имеет право на частную и семейную жизнь.

    В 2016 году Брейвик уже подавал гражданский иск против государства за нарушение прав человека. Окружной суд Осло частично поддержал террориста в том, что сроки его тюремного заключения представляют собой нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека. Однако в марте 2017 года Апелляционный суд Боргартинга вынес решение, что условия содержания осужденного в тюрьме не нарушают прав человека.

    В январе текущего года террорист просил об условно-досрочном освобождении, но окружной суд Телемарка заявил, что риски насилия от Брейвика реальны и на сегодняшний день также, как и при вынесении приговора о заключении его под стражу в августе 2012 года.

    Последние восемь лет Брейвик отбывал срок в тюрьме Телемарк в Шиене. Он был изолирован от всех остальных в тюрьме в нижней части камеры.


    Фото: www.bbc.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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