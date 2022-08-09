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    • Убившему из ревности жену акмолинцу суд вынес приговор

    9 Августа 2022 08:48

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Девять лет лишения свободы получил житель Акмолинской области за убийство жены из-за ревности . Мужчина также должен будет выплатить потерпевшей стороне 5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 52-летний житель города Кокшетау, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил убийство жены, матери двух несовершеннолетних детей.

    «Преступление произошло в феврале 2022 года в городе Кокшетау. Во время телефонного разговора погибшей с неизвестным лицом виновный в порыве ревности нанес женщине проникающее колото-резаное ранение клинком ножа в область живота. В результате полученного ножевого ранения женщина скончалась на месте», - пояснили в ведомстве.

    Злоумышленник признался в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. Кроме того, вину подозреваемого удалось доказать с помощью судебной экспертизы.

    Обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 99 УК РК «Убийство» и приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.


    #Акмолинская область #Борьба с преступностью #Общество
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