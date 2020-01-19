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    Убитая в Румынии казарка передавала ценную информацию орнитологам Казахстана

    19 Января 2020, 09:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одна из краснозобых казарок, помеченных спутниковыми передатчиками в Северо-Казахстанской области в 2019 году, предположительно, убита браконьерами на юго-востоке Румынии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) в Facebook.

    По сообщениям специалистов из Болгарского общества защиты птиц (BSPB) и Румынского орнитологического общества (SOR), два дня назад датчик птицы передавал сигнал с заднего двора в деревне Виктория. В настоящее время эксперты и местные власти работают над сбором информации.

    Птица по прозвищу Эмилия в течение десяти месяцев передавала орнитологам из нескольких стран ценнейшую информацию о миграционных передвижениях.

    Браконьерство является одним из лимитирующих факторов для краснозобой казарки, занесённой в Красный список МСОП и Красные книги всех стран ареала.

    Ранее сообщалось об убитой браконьерами в тургайской степи самке кулана - животное было выпущено в дикую природу в 2018 году в рамках программы по восстановлению популяции куланов в Центральном Казахстане.

    Фото: Safe Flight for Redbreasts

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Наука Происшествия Экология
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