Убитая в Румынии казарка передавала ценную информацию орнитологам Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одна из краснозобых казарок, помеченных спутниковыми передатчиками в Северо-Казахстанской области в 2019 году, предположительно, убита браконьерами на юго-востоке Румынии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) в Facebook.

По сообщениям специалистов из Болгарского общества защиты птиц (BSPB) и Румынского орнитологического общества (SOR), два дня назад датчик птицы передавал сигнал с заднего двора в деревне Виктория. В настоящее время эксперты и местные власти работают над сбором информации.

Птица по прозвищу Эмилия в течение десяти месяцев передавала орнитологам из нескольких стран ценнейшую информацию о миграционных передвижениях.

Браконьерство является одним из лимитирующих факторов для краснозобой казарки, занесённой в Красный список МСОП и Красные книги всех стран ареала.

Ранее сообщалось об убитой браконьерами в тургайской степи самке кулана - животное было выпущено в дикую природу в 2018 году в рамках программы по восстановлению популяции куланов в Центральном Казахстане.

Фото: Safe Flight for Redbreasts



