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    Убит второй политик за неделю перед выборами в Эквадоре

    16 Августа 2023, 00:29

    КИТО. КАЗИНФОРМ - Одного из лидеров движения «Гражданская революция» застрелили возле его дома. За несколько дней до этого был убит кандидат в президенты Эквадора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

    Лидер левого политического движения «Гражданская революция» в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес был застрелен неизвестными возле своего дома, сообщили в понедельник, 14 августа, его соратники по партии.

    Кандидат в президенты от «Гражданской революции» Луиса Гонсалес выразила свои соболезнования близким погибшего. «Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху. Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией. Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии», - написала она в соцсети Х (бывший Twitter).

    Несколькими днями ранее в стране убили еще одного политика - кандидата в президенты от движения «Строй» Фернандо Вильявисенсьо. Как сообщала газета El Universo, он был застрелен тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи в Кито.

    Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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