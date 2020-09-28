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    Убил и спрятал в погребе: оглашен приговор жителю Атбасара

    28 Сентября 2020, 18:24

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Девять лет лишения свободы получил 35-летний житель Атбасара, убивший из-за ревности свою сожительницу и спрятавший ее труп в погребе, а позже совершивший кражу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    Как следует из фабулы дела, 35-летний житель Атбасара, распивая спиртное у себя дома, вспомнил, что его сожительница изменила ему с его же знакомым. На почве ревности он решил «разобраться с изменницей». Зайдя в спальную комнату, где находилась женщина, он нанес ей удар кулаком в область печени. Сожительница упала на пол, а мужчина продолжил наносить удары кулаками в область лица и головы. После того как женщина перестала сопротивляться и лежала без движения, он ушел.

    «На следующий день, вернувшись домой, открыв дверь и войдя в дом, мужчина обнаружил свою сожительницу в спальной комнате на полу без признаков жизни. Побоявшись уголовной ответственности за совершенное преступление, мужчина взял сожительницу под руки и волоком оттащил в сторону хозяйственных построек, спустил труп в погреб, после чего скрылся с места происшествия», - рассказали в ведомстве.

    Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся развитием отека головного мозга, через определенное время после нанесения побоев.

    Как рассказали в ведомстве, в полицию никто не заявлял о пропавшей, поэтому раскрыть это преступление помогло еще одно, совершенное мужчиной через какое-то время. В отсутствие соседки он проник в ее дом и похитил металлическую посуду и банки с заготовками на зиму.

    Приговором суда подсудимый признан виновным по статьям «Умышленное причинение тяжкого здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, с проникновением в жилое помещение», ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Акмолинская область Судебный процесс
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