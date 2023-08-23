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    У женщины на вокзале Атырау изъяли 80 книг религиозного содержания

    23 Августа 2023, 21:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау у женщины на железнодорожном вокзале изъято 80 книг религиозного содержания. Распространение такой литературы частными лицами в РК запрещено законом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте полиции на транспорте, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками линейного отдела полиции на железнодорожном вокзале станции Атырау задержана 30-летняя жительница города, у которой при проверке были обнаружены и изъяты 80 книг религиозного содержания.

    Согласно Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», распространение религиозной литературы, материалов и предметов религиозного значения допускается только в культовых зданиях, духовных организациях образования и стационарных помещениях, специально определенных местными исполнительными органами.

    В отношении задержанной транспортными полицейскими составлен административный протокол по ч.1 п.3 ст. 490 КоАП РК (Ввоз, изготовление, выпуск, издание и распространение религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения) и материал направлен в суд.

    Постановлением специализированного межрайонного административного суда г. Атырау женщина привлечена к административной ответственности и на неё наложен штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге).

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область полиция
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