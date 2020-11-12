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    У задолжавшего по алиментам казахстанца изъяли 2-х комнатную квартиру и автомашину

    12 Ноября 2020, 05:25

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С 2017 года у должника имелась задолженность по алиментам на 3 детей на общую сумму 21 601 205 тенге. В счет указанного долга частным судебным исполнителем города Капшагай Алматинской области изъята 2-х комнатная квартира в городе Алматы и автомобиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства юстиции РК.

    Согласно материалам исполнительного производства задолженность по алиментам образовалась после установления ежемесячного дохода должника в сумме 1 200 000 тенге согласно сведениям налоговых органов. Вместе с тем, установлены зарегистрированные на имя должника движимое и недвижимое имущество, на которые наложены аресты и проведена их оценка.

    Должник неоднократно вызывался к частному судебному исполнителю и предупреждался о необходимости уплаты алиментов на содержание своих детей. Однако он отказывался исполнять решение суда.

    В ходе исполнения автомашина марки «Toyota Camry» с прицепом (оценочная стоимость 3 190 290 тенге) и жилое помещение в виде 2-х комнатной квартиры (оценочная стоимость 13 633 822 тенге) должника на общую стоимость 16 824 112 тенге переданы взыскателю в натуре. В настоящее время задолженность по выплате алиментов составляет 4 777 093 тенге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Права человека Минюст
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