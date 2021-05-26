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    У всех прибывших в Казахстан авиапассажиров были справки ПЦР

    26 Мая 2021, 12:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все прибывшие 25 мая в Казахстан авиапассажиры международных рейсов представили справки с результатами ПЦР-тестирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ.

    25 мая 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 34 международных авиарейса из Германии, ОАЭ, Египта, Мальдивской Республики, Азербайджана, Южной Кореи, Таджикистана, Турции, Грузии, Украины, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана. Всего за сутки прибыло 4 226 авиапассажиров. В том числе: в аэропорт г. Алматы – 17 рейсов, 2 490 пассажиров; в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 769 пассажиров; в аэропорт г. Шымкент – 3 рейса, 429 пассажиров; в аэропорт г. Актау – 4 рейса, 342 пассажира; в аэропорт г. Костанай– 2 рейса, 192 пассажира; в аэропорт г. Караганда– 1 рейс, 4 пассажира. Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.

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