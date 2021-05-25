У всех прибывших в Казахстан авиапассажиров были справки ПЦР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все прибывшие 24 мая в Казахстан авиапассажиры международных рейсов представили справки с результатами ПЦР-тестирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ.

24 мая 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 24 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Франции, Турции, Грузии, Республики Беларусь, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана.

Всего за сутки прибыло 3 301 авиапассажир. В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 11 рейсов, 1 607 пассажиров;

в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 976 пассажиров;

в аэропорт г. Шымкент – 4 рейса, 517 пассажиров;

в аэропорт г. Актау – 2 рейса, 201 пассажир.

Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестрирования на COVID-19.