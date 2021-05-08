У всех прибывших в Казахстан авиапассажиров были справки ПЦР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все прибывшие 7 мая в Казахстан авиапассажиры представили справки со справками ПЦР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

7 мая на территорию Республики Казахстан прибыло 25 международных авиарейсов из ОАЭ, Китая, Республики Беларусь, Грузии, Украины, Турции, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана.

Всего за сутки прибыло 3 484 авиапассажира. В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 10 рейсов, 1 759 пассажиров;

в аэропорт г. Нур-Султан – 9 рейсов, 1 066 пассажиров;

в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, 298 пассажиров;

в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 140 пассажиров;

в аэропорт г. Актау – 2 рейс, 78 пассажиров;

в аэропорт г. Туркестан – 1 рейс, 143 пассажира;

Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирование на COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2587 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию