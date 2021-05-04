У всех прибывших в Казахстан авиапассажиров были справки ПЦР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все прибывшие 3 мая в Казахстан авиапассажиры международных рейсов представили справки с результатами ПЦР-тестирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ.

3 мая на территорию Республики Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Республики Беларусь, Грузии, Турции, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана.

Всего за сутки прибыло 3 023 авиапассажира. В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 627 пассажиров;

в аэропорт г. Нур-Султан – 5 рейсов, 711 пассажиров;

в аэропорт г. Шымкент – 4 рейса, 517 пассажиров;

в аэропорт г. Актау – 2 рейса, 168 пассажиров.

Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2076 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.