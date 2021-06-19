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    У врача должно быть терпение и доброжелательность - ортопед Бибинур Пернебаева

    19 Июня 2021, 11:53

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Выбор профессии медицинского работника накладывает большую ответственность. Врач помимо очень глубокого знания анатомии человека, должен быть неравнодушен к его судьбе. Такое мнение высказала Алматинский врач-ортопед Бибинур Пернебаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам врача-ортопеда республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Научно-практический центр развития социальной реабилитации» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Бибинур Пернебаевой, сфера медицины делится на несколько направлений.

    «К примеру, специалисты «скорой помощи» в любое время суток оказывают пациенту первую медицинскую помощь и доставляют их в больницу. Врач-терапевт берет анализы пациента, ставит ему правильный диагноз и занимается его полным лечением. Ежедневно следит за состоянием пациента и принимает необходимые лечебные мероприятия. Врач-хирург проводит операции различной степени тяжести и в дальнейшем наблюдает за пациентом, проводит необходимое лечение и обеспечивает их полное выздоровление. Так и продолжается работа медицинского работника», - рассказывает она.

    Выбрать сферу медицины нашей героине помогли родители.

    «В наше время роль родителей в выборе профессии была особенной. Мои родители хотели, чтобы я выбрала именно медицину. У меня тоже была мечта стать врачом. То есть, мои мысли совпали с желанием родителей. Для того чтобы добиться своей детской мечты, я приехала в Алматы. Поступила на лечебный факультет Казахского национального медицинского университета им. С.Д.Асфендиярова и успешно его закончила. Но я не могу сказать, что сразу попала в эту сферу. Дело в том, что я несколько лет не работала из-за проблем со здоровьем. Позже я работала старшим лаборантом на кафедре глазного лечения в стенах своего университета», - рассказывает врач.

    Позже она пришла в вышеуказанное учреждение по состоянию здоровья.

    «Я пришла в это заведение выбрать себе корсет. Тогда я заметила, что здесь нужны врачи и решилась остаться работать. Так я прошла курс переподготовки и стала ортопедом. Я работаю здесь уже более восьми лет», - говорит она.

    По ее словам, на врача-ортопеда возлагается большая ответственность. Реабилитация больных, находящихся в отчаянии, депрессивных состояниях.

    «Например, к нам приходят пациенты с потерей ног. То есть, на протезирование. Прежде чем вставить этот протез, мы осматриваем пациента и определяем тип протеза, который им нужен. Например, если резать выше колена, это очень сложный процесс. Мы стараемся сделать это максимально удобным. Поэтому, врачи сначала направляют пациента к нам на консультацию.

    Здесь больные впадают в глубокую депрессию. С каждым пациентом мы беседуем индивидуально и стараемся заново пробудить в них любовь к жизни. Когда им ставят протез, они радуются как маленький ребенок. Большое счастье видеть это. Действительно, мы переживаем вместе с больными и радуемся вместе с ними», - говорит Бибинур Пернебаева.

    По мнению доктора, у врача-ортопеда в первую очередь должны быть особые качества: терпение и доброжелательность.

    «Врач должен быть в состоянии снять напряжение с больного, понять его душу. Должна быть оказана психологическая помощь. Здесь я хочу сказать, что в нашей стране врачей ортопедов не хватает, это очень важный вопрос», - поделилась врач.

    В завершение Бибинур Пернебаева поздравила всех коллег с наступающим профессиональным праздником.

    «Выбор врачебной профессии, накладывает большую ответственность. Врач помимо очень глубокого знания анатомии человека, должен быть готов к любым ситуациям. У него должно быть большое сердце, которое будет неравнодушно к судьбе человека. Также стрессоустойчивость и терпение играют большую роль. Я думаю, что в нашей области медицины работают люди с такими качествами. Я поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником! Желаю всем здоровья, семейного благополучия», - заключила врач.

    Ранее в преддверии Дня медицинского работника министр здравоохранения Алексей Цой поздравил коллег с профессиональным праздником.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Здравоохранение День медицинского работника Общество
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