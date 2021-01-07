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    У восьми человек на избирательных участках Алматы обнаружен коронавирус

    7 Января 2021, 12:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – У восьми человек в составе наблюдательных комиссий на избирательных участках в Алматы обнаружен коронавирус. Об этом в ходе онлайн брифинга рассказал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На избирательных участках наблюдатели работают сутками. Наблюдатели и доверенные лица в обязательном порядке проходят ПЦР-тест. С 5 января в Алматы обследовано 5840 человек. Среди них обнаружено 8 зараженных. На сегодня они заменены резервными работниками. Вместо них на работу во время выборов приступят другие люди», - сказал Жандарбек Бекшин.

    Кроме того Жандарбек Бекшин отметил, что представители средств массовой информации не обязуются сдавать ПЦР-тест, так как они не будут находиться круглые сутки на избирательных участках.

    Также главный санитарный врач города Алматы дал прогноз по коронавирусу на январь 2021 года. По его словам, за семь дней в Алматы зарегистрировано 700 случаев коронавируса, прогноз на январь остается неблагополучным.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Здравоохранение Коронавирус в РК Выборы-2021
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