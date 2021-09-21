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    У водителей такси будут требовать COVID-паспорт в Азербайджане

    21 Сентября 2021, 19:47

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане водители такси должны в обязательном порядке до начала следующего месяца пройти полную вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, с 1 октября в стране начнутся рейды по проверке наличия у водителей такси COVID-паспортов. Сотрудники полиции будут принимать соответствующие меры в отношении водителей, которые не получили вторую дозу прививки.

    «Граждане, занимающиеся грузо- и пассажироперевозками, в том числе оказывающие услуги такси, с 1 сентября должны иметь документ о получении первой дозы вакцины от коронавируса, а с 1 октября - о получении второй дозы или сертификат иммунитета. Проверка сотрудниками полиции этих документов у граждан является абсолютно законной», - отметил Э.Гаджиев.

    Напомним, с 1 сентября в Азербайджане для студентов вузов, постояльцев отелей, посетителей крупных ТРЦ и клиентов заведений общественного питания вводятся в действие COVID-паспорта. А с 16 августа социальные услуги в центрах DOST и ASAN xidmət могут получить только вакцинированные жители.

    Требование о наличии COVID-паспортов или соответствующих сертификатов действует также в отношении учителей и работников школы. Для пользования общественным транспортом как метро и автобус пассажирам необязательно иметь при себе этот документ, за исключением ношения медмасок и соблюдения санитарных норм.

    За отсутствие COVID-паспорта физическим лицам придется заплатить штраф в размере от 120 до 240 долларов, а юридическим – от 2350 до 2940.

    На сегодняшний день в Азербайджане против коронавируса сделано 7 миллионов 977 тысяч 574 прививок. Количество вакцинированных на первом этапе – 4 миллиона 619 тысяч 842 человека, на втором этапе – 3 миллиона 357 тысяч 732 человека.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Здравоохранение Транспорт Азербайджан Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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