У троих призывников из Шымкента выявили коронавирус в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной акимат.

В ведомстве сообщили, что из числа заболевших - двое жителей Семея: женщина, 1960 года рождения, и пенсионер, 1948 года рождения. Остальные трое – призывники, 1997, 2000 и 2002 годов рождения, которые прибыли на службу в Зайсанский район из города Шымкент.

«Лабораторные анализы были отобраны у 2 больных по эпидемиологическим показаниям, как контактные с ранее зарегистрированными случаями КВИ, у остальных троих с профилактической целью, в ходе скрининга.В настоящее время пациенты изолированы в инфекционный стационар», — пояснили в акимате.

Отметим, что организована мобильная группа из специалистов территориального управления Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг и медработников для проведения эпидрасследования и медицинского осмотра контактных лиц, проводится заключительная дезинфекция очага. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

На текущий момент по ВКО зарегистрировано 190 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровевших – 65.