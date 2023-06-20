У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга эпидемиологической ситуации Центром по профилактике и борьбе со СПИД г.Алматы выявлено 3 пациента с положительным ВИЧ статусом, проходивших лечение в Центральной городской клинической больнице г.Алматы. В настоящее время устанавливается круг контактных с учетом маршрута пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Комиссией, в состав которой включены специалисты центрального аппарата Комитета санитарно-эпидемиологического контроля и Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравооохранения и их территориальных подраделений, а также профильные специалисты, с 14 июня текущего года начато расследование данного инцидента.

В рамках расследования устанавливается маршрут пациентов, оценивается объем и качество оказываемых медицинских услуг в ЦГКБ и мониторинг соблюдения инфекционного контроля по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в отделениях, где были госпитализированы пациенты.

В ходе расследования установлено, что все пациенты в апреле 2023 года получали медицинскую помощь в нескольких отделениях ЦГКБ.

В настоящее время устанавливается круг контактных с учетом маршрута пациентов. На сегодняшний день произведен забор материала для обследования на ВИЧ у 593 контактных, из них у 419 - отрицательный результат, остальные 174 – в работе.

Министерство здравоохранения держит ход расследования случаев на особом контроле и будет на постоянной основе информировать об этом общественность.