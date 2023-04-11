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    У тезки Касым-Жомарта Токаева появилась связь 4G

    11 Апреля 2023, 16:23

    УШТОГАЙ. КАЗИНФОРМ - В селе Уштогай, где проживает 12-летний тезка Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отныне есть связь и интернет 4G, передает МИА «Казинформ».

    Весной прошлого года в СМИ появилась история о том, что в селе, где живет мальчик, нет интернета. Полный тезка Президента мечтал о встрече с ним, чтобы попросить провести интернет в родное село Уштогай.

    Спустя несколько месяцев Beeline Казахстан исполнил мечту Касым-Жомарта Токаева: благодаря совместным усилиям оператора и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана (МЦРИАП РК) в Уштогае построена базовая станция и появился высокоскоростной интернет 4G. И сегодня, жители села суммарно расходуют около 500 Гб мобильного интернет-трафика в день.

    «Сегодня связь стала потребностью первой необходимости, наряду с электричеством и водоснабжением. И, конечно же, очень важно давать жителям сел такие же возможности, как и горожанам. Поэтому ликвидация цифрового неравенства – один из приоритетов нашей компании», – говорит Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

    К слову, мобильный оператор продолжает расширение своей сети на севере Казахстана: в Костанайской области связью и интернетом покрыто более 430 населенных пунктов. Оператор установил более 300 базовых станций, теперь связью пользуются почти 500 тысяч абонентов.

    По программе «250+» за два года мобильный оператор установил и модернизировал более 57 базовых станций, улучшив доступ к мобильному интернету и связи для более 30 тысяч жителей региона.

    В планах у компании в 2023 году построить еще 16 новых и модернизировать 12 существующих базовых станций в Костанайской области, благодаря чему около 33 тысяч жителей региона получат улучшенную связь и скоростной интернет.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Костанайская область Интернет Связь, ТВ, IT Общество
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