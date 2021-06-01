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    У реки Угам найдена сумка одного из пропавших туристов

    1 Июня 2021, 16:27

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - У реки Угам была найдена сумка одного из пропавших туристов. Спасатели МЧС передали найденную сумку сотрудникам полиции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Продолжаются поиски двух пропавших туристов. В регионе проводится аэровизуальная разведка двумя вертолетами АО «Казавиаспас».

    В поисковых работах задействованы 73 специалиста, 12 единиц техники департамента по ЧС Туркестанской области, департамента полиции, Пограничной службы КНБ, лесного хозяйства, МЧС Республики Узбекистан и родственники пропавших туристов. Поисковые работы ведутся по восьми направлениям.

    Напомним, сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая 2021 года в 18 часов 30 минут. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье «Сары-Айгыр» и должны были вернуться 24 мая. Трое из пропавших были найдены 28 мая. 29 мая были найдены тела двух пропавших туристов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Туризм Происшествия Видео МЧС
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