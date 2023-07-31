У продавца арбузов изъяли наркотики на 2,5 млн долларов в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департаментом по противодействию наркопреступности МВД совместно с департаментом полиции Павлодарской области в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий пресечен канал «транзита» крупной партии героина через Республику Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Так, в июле текущего года при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения на автомобильной дороге сообщением Павлодар – Омск задержан 54-летний гражданин Республики Кыргызстан, у которого в грузовой автомашине с полуприцепом марки Vоlvо, перевозившей арбузы из Кыргызстана в Россию, изъят 21 полиэтиленовый брикет с наркотическим веществом «героин» весом более 59 килограмм, а также два брикета с весом более 10 кг наркотического вещества «гашиш», – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию МВД Аскар Мухаметкалиев.

Это порядка 250 тыс разовых доз, стоимость которого на «черном» рынке составляет более 2,5 млн долларов. Начато досудебное производство по статье «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено». Организатору преступной деятельности грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«В настоящее время ведется работа по установлению иных участников и организаторов данного наркопреступления, а также других возможных каналов поставки наркотиков», – отметил Аскар Мухаметкалиев.