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    У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

    7 Июня 2021, 01:12

    ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Принц и герцогиня Сассекская объявили о появлении на свет своего второго ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    Лилибет «Лили» Диана Маунтбаттен-Виндзор родилась в 11:40 в пятницу 4 июня в больнице в Санта-Барбаре, в Калифорнии. Ее вес составил 3200 граммов.

    В заявлении семьи говорится, что и мать и девочка чувствуют себя хорошо и младенец уже обживается в семейном доме.

    Второго ребенка принца и герцогини Сассекской решили назвать Лилибет в честь домашнего имени королевы Елизаветы II, прабабушки новорожденной.

    Ее второе имя, Диана, было выбрано в честь ее «любимой покойной бабушки», принцессы Уэльской, говорится в заявлении.

    Лили - 11-я правнучка королевы и восьмая в очереди на престол.

    В благодарственном сообщении на сайте пары Archewell сказано: «4 июня мы были благословлены появлением нашей дочери Лили»

    «Она значит для нас больше, чем мы когда-либо могли себе представить, и мы по-прежнему благодарны за любовь и молитвы, которые мы получали и со всего мира. Спасибо за вашу неизменную доброту и поддержку в это особенное время для нашей семьи», - сказано в заявлении пары.

    Премьер-министр Борис Джонсон выразил поздравления семье в своем «Твиттере».

    Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года: церемония прошла в Виндзорском замке. У пары уже есть один ребенок - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор родился 6 мая 2019 года.

    Меган, не посчитавшись с королевскими традициями, рожала его в частной клинике Портленд, а не в традиционном частном отделении клиники Сент-Мэри, и отказалась, как было принято в семье, позировать с младенцем на руках сразу после выписки.

    С апреля прошлого года принц Гарри и его супруга Меган официально прекратили исполнять королевские обязанности.

    Они не могут больше пользоваться своими королевскими титулами, то есть к ним более не должны обращаться «Ваше королевское высочество».

    При этом они остались герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохранил титул принца, который достался ему при рождении.

    Фото: Reuters

    Автор:

    Великобритания
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